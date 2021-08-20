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إغلاق معبر رفح البري بشمال سيناء للعطلة الأسبوعية

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إغلاق معبر رفح البري بشمال سيناء للعطلة الأسبوعية إغلاق معبر رفح البري بشمال سيناء للعطلة الأسبوعية

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أغلقت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، معبر رفح البري بشمال سيناء للعطلة الأسبوعية.

وقال مصدر مسؤول إنه يتم إغلاق معبر رفح البري يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع للعطلة الأسبوعية، بجانب إغلاق المعبر في العطلات الرسمية المصرية وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.

وأضاف المصدر أنه سيعاد فتح المعبر مرة أخرى يوم الأحد القادم بعد انتهاء العطلة الأسبوعية، وذلك لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين واستقبال المسافرين الفلسطينيين، فضلا عن إدخال المساعدات الغذائية والإنسانية إلى قطاع غزة، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

المصرى اليوم

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