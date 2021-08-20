أخبار عاجلة

تعليق ناري من خالد الغندور على عقوبة اتحاد الكرة ضد شيكابالا -
الرئيس التركي يعلن استعداد بلاده لتطبيع العلاقات مع أرمينيا -
تنفيذ 702 حكم قضائي في أسوان -
ضبط 518 مخالفة مرورية و3 سائقين لتعاطيهم المخدرات في أسوان -
ختام فعاليات برنامج لغة الإشارة للفئات الخاصة في آداب سوهاج -
بعد مغادرتها البلاد.. قرار جديد ضد مي حلمي : منع ظهورها على أى وسيلة إعلامية -
كوريا الشمالية تؤكد دعمها المستمر لكوبا -
رئيس صندوق التنمية الحضارية: إطلاق اسم مدينة الأمل على عزبة الهجانة -
الغندور يكشف تعاقد بيراميدز مع لاعب سوبر وإقتراب الزمالك من حسم صفقة الموسم -
آية الزواهرة : نحن طاقة لا إعاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الطقس في شمال سيناء : حار.. ودرجات الحرارة تصل لـ34 درجة

Print
الطقس في شمال سيناء : حار.. ودرجات الحرارة تصل لـ34 درجة الطقس في شمال سيناء : حار.. ودرجات الحرارة تصل لـ34 درجة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يسود محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، طقس حار خلال ساعات النهار ، ومعتدل الحرارة خلال ساعات الليل، فيما تشهد مختلف مدن المحافظة هبوب رياح خفيفة، ساعدت في تلطيف درجات الحرارة.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 19 وحتى 34 درجة، حيث سجلت مدينة العريش درجة حرارة ما بين 25 إلى 32 درجة، ومدينة رفح ما بين 24 إلى 31 درجة وفي مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 19إلى 34 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة استقرار الأحوال الجوية وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوى بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ليل يهزم مونبليية في لقاء مثير

ليل يهزم مونبليية في لقاء مثير

«الدولة مش هتمسك عصاية».. قرار جديد من لجنة مكافحة كورونا بشأن الطلاب فوق 18 عاما

«الدولة مش هتمسك عصاية».. قرار جديد من لجنة مكافحة كورونا بشأن الطلاب فوق 18 عاما

رئيس جامعة الزقازيق يهنئ الفائزات بمنحة وزارة التضامن الاجتماعي

رئيس جامعة الزقازيق يهنئ الفائزات بمنحة وزارة التضامن الاجتماعي

«سياحة ومصايف الإسكندرية» توضح سبب تغير لون البحر بشاطئ ستانلي (صور)

«سياحة ومصايف الإسكندرية» توضح سبب تغير لون البحر بشاطئ ستانلي (صور)