حالة الطقس اليوم وغدًا .. ارتفاع درجات الحرارة في القاهرة وبعض المناطق

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ترتفع درجات الحرارة اليوم الجمعة عن السائدة خلال حالة الطقس، أمس، في القاهرة وعدد آخر من المدن المصرية، وتكون درجة الحرارة الأعلى في مصر اليوم 41 درجة للعظمى وذلك في مدينة إدفو، ويستمر نشاط الرياح وتكون الشبورة فى الصباح خلال طقس اليوم والغد حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

يتوقع أن يكون الطقس اليوم الجمعة حارا رطبا في القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة علي السواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد وأيضًا جنوب سيناء، ويتغير الطقس ليلا ليكون معتدل الحرارة رطبًاعلي جميع أنحاء مصر.

وتتوقع الأرصاد الجوية استمرار نشاط الرياح على القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري.

توقعات درجات الحرارة في مصر الجمعة

تكون درجة الحرارة في القاهرة اليوم العظمي 36 درجة للعظمى بارتفاع درجة واحدة عن أمس، والصغرى 26 درجة، بينما تكون المحسوسة 38 درجة، ويتوقع أن تكون درجات الحرارة فى الإسكندرية 32-25، والمحسوسة 35 درجة.

وتكون درجات الحرارة في الأقصر 40-26، سوهاج 38-25، بني سويف 36-24، أبوسمبل 40-26، إدفو 41-27،، الفيوم 36-26، أسيوط 37-23، أسوان 40-27، الوادي الجديد 40-26، المنيا 37-23، قنا 39-26، شلاتين 37-27، حلايب 35-28سيوة 34-22 درجة.

ويتوقع أن تكون في دمنهور 34-26، السويس 35-24، طنطا 34-25، المنصورة 35-25، العريش 32-25، بلطيم 32-25، الزقازيق 35-26، دمياط 32-25، الإسماعيلية 36-24، بورسعيد 32-25، مطروح 31-25، الطور 34-27، شبين الكوم 35-26، رفح 31-24، السلوم 32-24، طابا 35-25، شرم الشيخ 38-28، الغردقة 38-28 درجة.

حالة الطقس غدًا .. ارتفاع درجات الحرارة على القاهرة وبعض المناطق

حالة الطقس غدًا السبت

تتوقع الأرصاد الجوية ان تكون حالة الطقس غدًا مشابهة لحالة الطقس اليوم، وتكاد تكون درجات الحرارة هي ذات درجات الحرارة السائدة اليوم، ويتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمي والمحسوسة غدًا فى القاهرة الكبري والوجه البحري 36-38، وفى السواحل الشمالية 32-35، وفي جنوب سيناء 39-42، وفي شمال الصعيد 37-39، بينما تكون فى جنوب الصعيد 41-42 درجة.

توقعات الطقس ودرجات الحرارة الأسبوع المقبل

تتطابق درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل مع حالة الطقس اليوم الجمعة، وتتكون الشبورة المائية فى صباحًا على الطرق السريعة المتجهة من وإلي القاهرة الكبري والسواحل الشمالية والوجه البحري، ويستمر نشاط الرياح على القاهرة الكبرى وجنوب البلاد وجنوب سيناء والسواحل الشمالية.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والمحسوسة في القاهرة الكبري والوجه البحري من الأحد إلى الإثنين بينما تكون يوم الأربعاء 36-38 درجة وتنخفض الثلاثاء إلى 35 للعظمى وتظل المحسوسة 38 درجة.

وتكون في السواحل الشمالية البحرية من الأحد إلى الإثنين وكذلك يوم الأربعاء 32-35 درجة، وتكون الثلاثاء إلى 32-34 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في جنوب الصعيد من الأحد إلي الأربعاء 41-42 درجة، وتكون في شمال الصعيد من الأحد إلى الأربعاء 37-39 درجة، بينما تكون في جنوب سيناء خلال ذات الفترة 39-42 درجة.

حالة الطقس غدًا .. ارتفاع درجات الحرارة على القاهرة وبعض المناطق

توقعات أحوال الطقس والبحر الأسبوع المقبل

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