جامعة الأزهر تقرر مد التسجيل في اختبارات القدرات .. وتشرح خطوات الاختبارات

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قررت جامعة الأزهر مد فترة التسجيل فى اختبارات القدرات لطلاب الثانوية الأزهرية الناجحين فى الدور الأول، للالتحاق بكليات جامعة الأزهر التى تتطلب أداء اختبار قدرات، وذلك حتى يتم قبول الالتحاق رغباته ضمن تنسيق كليات الأزهر 2021.

موعد انتهاء التسجيل لاختبارات قدارت جامعة الأزهر

ويتم السماح بالتسجيل فى اختبار القدرات حتى يوم الخميس المقبل الموافق 26 أغسطس 2021، وذلك بعد الإقبال الكبير من طلاب الثانوية الأزهرية على التسجيل فى الاختبارات، ومراعاة لظروف الطلاب الذين يسكنون فى مناطق نائية.

حددت جامعة الأزهر استمارة للتسجيل لأداء اختبارات القدرات فى كليات جامعة الأزهر، يبح على طلاب الثانوية الأزهرية الناجحين فى الدور الأول والراغبين فى دخول كليات من التى تتطلب أداء اختبار قدرات الدخول لحجز الاختبار من هنا رابط حجز اختبارات القدرات.

وأوضحت جامعة الأزهر أن الرقم السري المطلوب لحجز اختبار القدرات هو ذاته كود التنسيق الموجود على استمارة النجاح.

خطوات التسجيل لاختبار القدرات فى كليات جامعة الأزهر

يحتاج الطالب حتى يتمكن من التسجيل إلي الدخول على الموقع من الرابط بأعلي، وإدخال الرقم القومي ورقم الجلوس، وتسديد رسوم اختبار القدرات من خلال خدمة فوري.

تظهر للطالب قائمة بالكليات التى لها اختبارات قدرات، وأنواعها، وأماكن أداء الاختبارات، ومواعيدها.

يظهر للطالب نوع الاختبار، واسم الكلية، وبعد اختيارهما سيظهر له موعد التوجه إلي الكلية لأداء الإختبار.

ويجب على الطالب بعد تسجيل الرغبة فى أداء اختبار القدرات، طباعة ايصال أنواع القدرات التى يرغب الطالب فى أدائها، والذى يتضمن مواعيد الاختبارات فى حال إختيار أكثر من اختبار.

يتوجه الطالب فى الموعد المذكور ومعه إيصال الحجز وبطاقة الرقم القومي وصورة منها، ورقم جلوس امتحان الثانوية الأزهرية وصورة منه، و3 صور شخصية، لكل اختبار يرغب فى أدائه.

كليات جامعة الأزهر التى تتطلب أداء اختبارات القدرات للالتحاق بها