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قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إخلاء 3 عقارات مجاورة للمنزل المنهار بمدينة دمنهور فى محافظة البحيرة، وفص مرافق الغاز والمياه والكهرباء عنها للتيسير على فرق الإنفاذ أثناء رفع الأنقاض ولحماية أرواح المواطنين فى المنازل المحيطة حول المنزل المنهار.

إخلاء 3 منازل فى محيط عقار دمنهور المنهار .. وتواصل البحث عن مفقودين

وانتقل محافظ البحيرة، واللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، وكامل غطاس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، والقيادات الأمنية والتنفيذية إلي مكان المنزل المنهار، لمتابعة عمليات رفع الأنقاض بحثًا عن مفقودين فى الحادث.

إخلاء 3 منازل فى محيط عقار دمنهور المنهار .. وتواصل البحث عن مفقودين

وتلقت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، اخطارًا بانهيار منزل مكون من 5 طوابق، ومأهول بالسكان، وانتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الإسعاف وقيادات قسم شرطة دمنهور، وإدارة الأزمات والطوارئ فى المحافظة وقيادات مديرية التضامن الاجتماعي إلي موقعموقع العقار المنهار.

إخلاء 3 منازل فى محيط عقار دمنهور المنهار .. وتواصل البحث عن مفقودين

وقرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تشكيل لجنة هندسية لإعداد تقرير عاجل حول أسباب انهيار العقار، وفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار فى مدينة دمنهور.

إخلاء 3 منازل فى محيط عقار دمنهور المنهار .. وتواصل البحث عن مفقودين

وقال المكتب الإعلامي لمحافظة البحيرة فى بيان صادر عن المحافظة إن عمليات رفع الأنقاض تتم تحت إشراف محافظ البحيرة مباشرة، وأن عمليات رفع الانقاض الناتجة عن انهيار المنزل مستمرة وفق الطرق الفنية للبحث عن ناجين أو ضحايا.

إخلاء 3 منازل فى محيط عقار دمنهور المنهار .. وتواصل البحث عن مفقودين

وأوضح بيان المحافظة أن العقار المذكور لم يصدر له أي قرار إزالة، وأن كل الشواهد تشير إلي أن حالته الخارجية كانت جيدة، مشيرًا إلي انقاذ حياة أحد المواطنين وانتشال جثتى 2 آخرين من المواطنين، حتى الآن.

إخلاء 3 منازل فى محيط عقار دمنهور المنهار .. وتواصل البحث عن مفقودين

وكانت قوات الحماية المدنية تمكنت من انقاذ نبيل إبراهيم قضب، 60 سنة، وهو مصاب بكدمات مختلفة واشتباه ما بعد الارتجاج، كما تم انتشال جثة أحمد سعيد شعبان، 39 سنة، مهندس مقيم بالإسكندرية، وتصادف مروره فى الشارع أثناء انهيار العقار، كما تم انتشال جثة السعيد محمد إبراهيم 70 سنة، مقيم فى العقار.

إخلاء 3 منازل فى محيط عقار دمنهور المنهار .. وتواصل البحث عن مفقودين

إخلاء 3 منازل فى محيط عقار دمنهور المنهار .. وتواصل البحث عن مفقودين

إخلاء 3 منازل فى محيط عقار دمنهور المنهار .. وتواصل البحث عن مفقودين

إخلاء 3 منازل فى محيط عقار دمنهور المنهار .. وتواصل البحث عن مفقودين

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