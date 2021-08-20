الجيزة : صيانة شبكات المياه في أحياء جنوب وشمال ( صور)

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كثفت أجهزة المرافق في أحياء شمال وجنوب الجيزة، مجهوداتها لصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي

كان حي جنوب قتك بإنهاء أعمال إصلاح هبوط فرعة الصرف الصحى بشارع سعيد الشافعى من شارع المجزر الآلى بالمنيب كما تم إصلاح كسر ماسورة مياه بحارة كده المولد من شارع المحطه ورفع تجمعات المياه

واستمر العمل على تخفيض منسوب المياه قطر 500مم بشارع ترعه الزمر .

وفي حي شمال الجيزة قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإحلال وتجديد خط مياه ٦٠٠مم بشارع المطار وتم الانتهاء من تركيب عدد ٣٢ ماسورة بطول ٢٠٠ متر تقريبا من إجمالي ٧٠٠ متر للخط بالكامل .