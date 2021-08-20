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نفت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب ، كل ما تردد عن تجديد عقود بعض اللاعبين ، كذلك نفت اللجنة إجراء أي تغييرات في قطاع الكرة في الوقت الحالي. وتهيب اللجنة بجماهير نادي الزمالك بالتماسك ورفض أي شائعات الهدف منها معروف.

ويؤكد أعضاء اللجنة أن أي أخبار صحيحة يتم نشرها من خلال الموقع الرسمي والصفحة الرسمية للنادي ومن خلال رئيس النادي باعتباره المتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة .