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يرد رسميا على أزمة تجديد عقود اللاعبين قبل نهاية الدوري المصري الممتاز

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الزمالك يرد رسميا على أزمة تجديد عقود اللاعبين قبل نهاية الدوري المصري الممتاز يرد رسميا على أزمة تجديد عقود اللاعبين قبل نهاية الدوري المصري الممتاز

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نفت اللجنة المكلفة بإدارة نادي برئاسة حسين لبيب ، كل ما تردد عن تجديد عقود بعض اللاعبين ، كذلك نفت اللجنة إجراء أي تغييرات في قطاع الكرة في الوقت الحالي. وتهيب اللجنة بجماهير نادي الزمالك بالتماسك ورفض أي شائعات الهدف منها معروف.

ويؤكد أعضاء اللجنة أن أي أخبار صحيحة يتم نشرها من خلال الموقع الرسمي والصفحة الرسمية للنادي ومن خلال رئيس النادي باعتباره المتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة .

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء اليوم الجمعة 20-8-2021 على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

لمشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اضغط هنا

الزمالك يواجه الإنتاج الحربي الاثنين 23 أغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه البنك الأهلي الخميس 26 أغسطس الساعة 9 مساء

ويستضيف الأهلي اليوم الجمعة 20 - 8 - 2021 عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة نظيره المصري البورسعيد ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021.

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء اليوم الجمعة 20-8-2021 على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

لمشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اضغط هنا

الزمالك يواجه الإنتاج الحربي الاثنين 23 أغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه البنك الأهلي الخميس 26 أغسطس الساعة 9 مساء

ويستضيف الأهلي اليوم الجمعة 20 - 8 - 2021 عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة نظيره المصري البورسعيد ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021.

المصرى اليوم

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