لجنة الحكام تصدر قرارا مثيرا لجماهير الأهلي قبل لقاء المصري البورسعيدي في الدوري (صور)

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أثارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم جدلا واسعا داخل الشارع الأهلاوي قبل لقاء الأهلي والمصري مساء الجمعة عند التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

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وجاء قرار لجنة الحكام بتعيين أحمد الغندور حكم ساحة مباراة بيراميدز وأسوان في الدوري المصري التي أقيمت مساء أمس الخميس وانتهت بفوز بيراميدز، حكما لتقنية الفيديو لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي 20- 8 -2021. هذا الأمر أثار تساؤلات كثيرة بين جماهير الأهلي خاصة وأنه الغندور كان منسد له مباراة قبل لقاء الأهلي بيوما واحدا.

محمد عادل حكم ساحة، أحمد توفيق طلب ويوسف البساطي مساعدان، جلال أحمد حكم رابع، أحمد الغندور حكم فيديو، محمود ناجي مساعد حكم فيديو.