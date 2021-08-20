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مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر الآن في الدوري الإنجليزي 21 - 8- 2021 لحظة بلحظة

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مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر الآن في الدوري الإنجليزي 21 - 8- 2021 لحظة بلحظة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر الآن في الدوري الإنجليزي 21 - 8- 2021 لحظة بلحظة

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محمد صلاح قائد الوطني وليفربول، يقود فريقه الإنجليزي في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي البريميرليج ضد بيرنلي السبت 21 أغسطس عند الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة والثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

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محمد صلاح يحاول بقوة الدخول سريعا في ترتيب الهدافين للدوري الإنجليزي هذا الموسم خاصة وأنه سجل هدفا وحيدا أمام نوريتش ستيي السبت الماضي، وبرونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد، سجل ثلاثة أهداف دفعة واحدة أمام فريق ليدز يونايتد.

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