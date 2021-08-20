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منع مؤمن زكريا من تلقي العلاج في لندن .. عماد متعب يكشف سبب هام ()

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منع مؤمن زكريا من تلقي العلاج في لندن .. عماد متعب يكشف سبب هام (فيديو) منع مؤمن زكريا من تلقي العلاج في لندن .. عماد متعب يكشف سبب هام ()

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عماد متعب لاعب الوطني والأهلي السابق، وجه رسالة طمأنينة لجماهير الأهلي بشأن حالة صحة مؤمن زكريا، عقب انتشار الشائعات ليلة أمس الخميس عن تدهور صحته وصارعه الموت على أثر تعرضه لأزمة صحية خلال مطلع الأسبوع الماضي ، نقل بسببها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال متعب خلال تصريحاته المتلفزة مساء أمس الخميس، إن مؤمن زكريا يمر بحالة صحية مستقرة ولا داعي للقلق، فاللاعب خرج من المستشفى السبت الماضي، وأنا دائم التواصل معه للإطمئنان عليه من حين لآخر.

وكشف عماد متعب عن سبب منع مؤمن زكريا عن السفر خلال الفترة الماضية، وقال «فيه طلب صغير فقط، بناشد المسؤولين لأن مؤمن كان محتاج يطلع تأشيرة للسفر إلى لندن لاستكمال علاجه وكان الورق متأخر، لو ينفع لو حد يقدر يساعده بس هو محتاج التأشيرة فقط عشان يقدر يسافر لندن، وهو تواصل مع دكتور مختص بحالته هناك».

المصرى اليوم

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