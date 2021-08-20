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مدحت شلبي يرد على هجوم جماهير الأهلي ويوضح وجهة نظره..

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مدحت شلبي يرد على هجوم جماهير الأهلي ويوضح وجهة نظره.. فيديو مدحت شلبي يرد على هجوم جماهير الأهلي ويوضح وجهة نظره..

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ظهر الإعلامي مدحت شلبي، في مقطع صباح اليوم الجمعة، يوضح من خلاله وجهة نظره لجماهير الأهلي، حول تصريحاته ببرنامج مساء الأنوار أمس الخميس.
وقال شلبي خلال الفيديو:«ربما للمرة الأولى أقوم بعكل فيديو عبر موقع التواصل ولقد وجب عليّ التوضيح»

وأكمل:«عنوان الفيديو الذي تسبب في غضب جماهير الأهلي قام بنقل صورة غير صحيحة على الاطلاق للبعض».

وأضاف:«فوجئت بعنوان خاطئ للفيديو الذي تحدثت فيه عن وجهة نظر الجماهير في مسألة التفويت، واخرجت الجماهير من هذا الأمر تماماً وقصدت بعض الأشخاص في الاعلام».

وأتم شلبي :«سياستي دائما ترسيخ النظام والروح الرياضية وجماهير الأهلي فوق راسي وكذلك كل جماهير الكرة المصرية».

المصرى اليوم

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