★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ظهر الإعلامي مدحت شلبي، في مقطع فيديو صباح اليوم الجمعة، يوضح من خلاله وجهة نظره لجماهير الأهلي، حول تصريحاته ببرنامج مساء الأنوار أمس الخميس.

وقال شلبي خلال الفيديو:«ربما للمرة الأولى أقوم بعكل فيديو عبر موقع التواصل ولقد وجب عليّ التوضيح»

وأكمل:«عنوان الفيديو الذي تسبب في غضب جماهير الأهلي قام بنقل صورة غير صحيحة على الاطلاق للبعض».

وأضاف:«فوجئت بعنوان خاطئ للفيديو الذي تحدثت فيه عن وجهة نظر الجماهير في مسألة التفويت، واخرجت الجماهير من هذا الأمر تماماً وقصدت بعض الأشخاص في الاعلام».

وأتم شلبي :«سياستي دائما ترسيخ النظام والروح الرياضية وجماهير الأهلي فوق راسي وكذلك كل جماهير الكرة المصرية».