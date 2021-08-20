يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء اليوم الجمعة 20-8-2021 على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

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الزمالك يواجه الإنتاج الحربي الاثنين 23 أغسطس الساعة 9 مساء الزمالك يواجه البنك الأهلي الخميس 26 أغسطس الساعة 9 مساء

ويستضيف الأهلي اليوم الجمعة 20 - 8 - 2021 عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة نظيره المصري البورسعيد ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021.