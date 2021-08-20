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الأهلي والمصري البورسعيدي مباشر الآن في الدوري المصري 2021 .. لحظة بلحظة

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الأهلي والمصري البورسعيدي مباشر الآن في الدوري المصري 2021 .. لحظة بلحظة الأهلي والمصري البورسعيدي مباشر الآن في الدوري المصري 2021 .. لحظة بلحظة

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تنتظر جماهير النادي الأهلي مشاهدة مباريات الاهلي المتبقية في بطولة الدوري العام المصري 2021 ، ويواجه النادي الأهلي الجمعة 20 - 8 - 2021 نظيره المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021 .

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

تقام مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري المصري في بث مباشر عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة .

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والمصري في الدوري الممتاز 2021

تنقل أون تايم سبورت مباريات الدوري المصري في بث مباشر وبشكل حصري في وفي العالم عبر ترددها على الأقمار الصناعية المختلفة ، وتوفر أون سبورت برنامج تحليلي قبل المباريات يوفر متعة المشاهدة للمتابعين .

لمشاهدة مباراة الأهلي والمصري اضغط هنا

بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن قائمة الفريق لمباراة المصري المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الجمعة على استاد الإسكندرية في الجولة 32 من مباريات الدوري الممتاز.

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية، أمام فريق المصري، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي مباراة المصري، وفي رصيده ٦٩ نقطة جمعها على مدى ٣١ جولة، بعدما حقق الفوز في 20 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي».

وتعادل في ٩ مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

المصرى اليوم

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