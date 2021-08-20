«زي النهارده» وفاة رئيس وزراء إثيوبيا ميليس زيناوى 20 أغسطس 2012

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في 8 مايو1955 وفى بلدة أدوا بإقليم تيجراى شمال إثيوبيا ولد ميليس زيناوى، رئيس وزراء إثيوبيا السابق، وكان اسمه ليجيس وتم تغييره لميليس تيمناً بناشط أعدمته الحكومة الشيوعية في 1975 وقد أتم زيناوى تعليمه الثانوى في مدرسة الجنرال وينجت العليا بأديس أبابا، ثم درس الطب في جامعة أديس أبابا (جامعة هيلاسيلاسى آنذاك) لعامين وقطع دراسته في 1975 ليلتحق بجبهة تحرير شعب التيجراى ثم حصل على الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة البريطانية المفتوحة في 1995 وماجستير في الاقتصاد من جامعة إيراسموس الهولندية في 2004 وكانت جبهة تحريرشعب التيجراى إحدى المجموعات المسلحة الكثيرة التي كانت تحارب ضد منجيستو هايلا مريام،وأسس زيناوى ائتلاف الجبهة الثورية الديمقراطية وضمت عرقيات أخرى وعندما فر منجيستو في مايو 1991 لزيمبابوى دخل ميليس وقوات الجبهة الثورية الديمقراطية العاصمة أديس أبابا، وشكل حكومة انتقالية برئاسته ووضعوا نهاية للحرب الأهلية وانفصلت إريتريا عن إثيوبيا في 1993وقام في أغسطس 1995 بإعلان قيام جمهورية إثيوبيا ووصلت الجبهة الثورية الديمقراطية للشعب الإثيوبى لسدة الحكم بعد انتخابات مثيرة للجدل ليصبح زيناوى أول رئيس وزراء لإثيوبيا وفى مايو 2005 أدلى الإثيوبيون بأصواتهم في «أول انتخابات ديمقراطية» تشهدها البلاد وحصل التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية المعارض على تأييد هائل، غير أن العنف اندلع في أديس أبابا مجدداً مع ادعاء تحالف المعارضة بتزويرالانتخابات، وفى مايو 2010 اكتسحت الجبهة الثورية الديمقراطية انتخابات البرلمان، وفاز زيناوى بولاية رابعة كرئيس للوزراء، ووصف مراقبون من الاتحاد الأوروبى وأمريكا الانتخابات بأنها لم ترق للمعايير الدولية إلى أن توفى زيناوى «زي النهارده» في 20 أغسطس 2012.