«زي النهارده» مؤتمر «الصومام» يؤسس المجلس الوطنى للثورة الجزائرية 20 أغسطس 1956

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استمرت ثورة الجزائر من 1 نوفمبر 1954 إلى 19 مارس 1962، وكانت بقيادة جبهة التحرير الوطنى الجزائرية، ومن قاداتها أحمد بن بلة وكريم بلقاسم والعربى بن مهيدى ورابح بيطاط ومحمد بوضياف وفرحات عباس وحسين آيت أحمد ومصالى الحاج مصطفى بن بولعيد وديدوش مراد ومحمد خيضر ومصطفى الأشرف، وقدمت الجزائر في سبيل نيل استقلالها أكثر من مليون ونصف المليون شهيد، فضلاً عن استشهاد مجموعة من خيرة قياداتها، وكانت مصر قد دعمتها بالسلاح والخبراء والتدريب، فكانت الداعم الأهم لها حتى إن مقر الحكومة الجزائرية المؤقتة التي تأسست في 19 سبتمبر 1958، كان في القاهرة، مما ترتب عليه اشتراك فرنسا في العدوان الثلاثى على مصر، كما أن جبهة التحرير الوطنى الجزائرية أصدرت بياناً قالت فيه: «لا ينسى أي جزائرى أن مصر الشقيقة تعرّضت لعدوان شنيع نتيجة تأييدها للثورة الجزائرية»، وكان الثوار على أثر الاحتلال الفرنسى للجزائر قرروا مواجهة الاحتلال بالمقاومة المسلحة، وفى أول نوفمبر 1954، تمّ تشكيل الأمانة الوطنية لجبهة التحرير الوطنى من تسعة أعضاء، وقد شملت هجومات المجاهدين مناطق عدة من الجزائر، وازدادت الثورة اشتعالاً وعنفاً بسبب تجاوب الشعب معها، وقام المستعمر الفرنسى بعمليات عسكرية ضد جيش التحرير الوطنى وأقام معسكرات الاعتقال الجماعى، و«زي النهارده» فى20 أغسطس 1956 انعقد مؤتمر الصومام في منطقة القبائل، وفيه اتخذ قراراً بإقامة المجلس الوطنى للثورة الجزائرية، وفى 28 أغسطس 1956 انعقد أول مؤتمر للمجلس الوطنى للثورة الجزائرية بالقاهرة، وفى 19 سبتمبر تأسست الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، وفى 26 سبتمبر كان أول تصريح للحكومة المؤقتة تعلن فتح مفاوضات مع فرنسا، وفى 2 ديسمبر انتخب شارل ديجول رئيساً لفرنسا،وفى 16 سبتمبر اعترف بحقها في تقرير مصيرها ودعا لوقف إطلاق النار، وفى 20 نوفمبرعينت الحكومة المؤقتةأحمد بن بلة ورفقائه للتفاوض مع فرنسا حول تقرير المصير، وفى 10 ديسمبر اجتمع المجلس الوطنى للثورة وكون الحكومة المؤقتة الثانية برئاسة فرحات عباس، وفى 11 أبريل 1961 صرح ديجول بأنه ليس من مصلحة فرنسا البقاء في الجزائر،وأكد على أن الجزائر جزائرية، وفى 10 مايو انطلقت المفاوضات الجزائرية الفرنسية في إيفيان واستؤنفت في يوليو في لوجران، وفى الخامس من يوليو كان الإعلان عن استقلال الجزائر.