أخبار عاجلة

تعليق ناري من خالد الغندور على عقوبة اتحاد الكرة ضد شيكابالا -
الرئيس التركي يعلن استعداد بلاده لتطبيع العلاقات مع أرمينيا -
تنفيذ 702 حكم قضائي في أسوان -
ضبط 518 مخالفة مرورية و3 سائقين لتعاطيهم المخدرات في أسوان -
ختام فعاليات برنامج لغة الإشارة للفئات الخاصة في آداب سوهاج -
بعد مغادرتها البلاد.. قرار جديد ضد مي حلمي : منع ظهورها على أى وسيلة إعلامية -
كوريا الشمالية تؤكد دعمها المستمر لكوبا -
رئيس صندوق التنمية الحضارية: إطلاق اسم مدينة الأمل على عزبة الهجانة -
الغندور يكشف تعاقد بيراميدز مع لاعب سوبر وإقتراب الزمالك من حسم صفقة الموسم -
آية الزواهرة : نحن طاقة لا إعاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

طارق شوقي: التابلت هدية من الدولة لطلاب الثانوية العامة لاستخدامه في المرحلة الجامعية

Print
طارق شوقي: التابلت هدية من الدولة لطلاب الثانوية العامة لاستخدامه في المرحلة الجامعية طارق شوقي: التابلت هدية من الدولة لطلاب الثانوية العامة لاستخدامه في المرحلة الجامعية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يحتفظ طلاب الثانوية العامة بالتابلت الحكومي لاستخدامه في التعلم في المرحلة الجامعية كهدية من الدولة المصرية، ولا صحة لأى إشاعات تخالف هذا التوضيح.

ونشر شوقي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعليق على من يروج لتغيير نتائج الثانوية العامة على السوشيال ميديا للنصب على الناس والأهم للتشكيك في التصحيح، قائلا: «إنا لصورة المرفقة والمتداولة على المواقع مزورة بالكامل وبسذاجة أيضا لأن البيانات المعروضة من نظام الوزارة لا تعرض النسبة المئوية ولا تستخدم كلمة»بيانات الطالب«بل» البيانات الشخصية«.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعليق ناري من خالد الغندور على عقوبة اتحاد الكرة ضد شيكابالا

تعليق ناري من خالد الغندور على عقوبة اتحاد الكرة ضد شيكابالا

الرئيس التركي يعلن استعداد بلاده لتطبيع العلاقات مع أرمينيا

الرئيس التركي يعلن استعداد بلاده لتطبيع العلاقات مع أرمينيا

تنفيذ 702 حكم قضائي في أسوان

تنفيذ 702 حكم قضائي في أسوان

ضبط 518 مخالفة مرورية و3 سائقين لتعاطيهم المخدرات في أسوان

ضبط 518 مخالفة مرورية و3 سائقين لتعاطيهم المخدرات في أسوان