طارق شوقي: التابلت هدية من الدولة لطلاب الثانوية العامة لاستخدامه في المرحلة الجامعية

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أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يحتفظ طلاب الثانوية العامة بالتابلت الحكومي لاستخدامه في التعلم في المرحلة الجامعية كهدية من الدولة المصرية، ولا صحة لأى إشاعات تخالف هذا التوضيح.

ونشر شوقي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعليق على من يروج لتغيير نتائج الثانوية العامة على السوشيال ميديا للنصب على الناس والأهم للتشكيك في التصحيح، قائلا: «إنا لصورة المرفقة والمتداولة على المواقع مزورة بالكامل وبسذاجة أيضا لأن البيانات المعروضة من نظام الوزارة لا تعرض النسبة المئوية ولا تستخدم كلمة»بيانات الطالب«بل» البيانات الشخصية«.