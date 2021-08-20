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«ربنا يسعدكم» .. شقيق ياسمين عبد العزيز ينفي أنباء طلاقها بصورة لها مع أحمد العوضي

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«ربنا يسعدكم» .. شقيق ياسمين عبد العزيز ينفي أنباء طلاقها بصورة لها مع أحمد العوضي «ربنا يسعدكم» .. شقيق ياسمين عبد العزيز ينفي أنباء طلاقها بصورة لها مع أحمد العوضي

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نشر الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، صورة تجمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي من كواليس تصوير مسلسل «اللى ملوش كبير»، الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني الماضي، وجاءت هذه الصورة ليرد على شائعات انفصال ياسمين عن العوضي ويؤكد حقيقة الأمر، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلق على الصورة، قائلا:«ربنا يكمل شفاكي على خير ويسعدكم» .

وكان «وائل»، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، رد على شائعة انفصال الأخيرة عن زوجها الفنان أحمد العوضي، بسب عدم سفره معها إلى سويسرا حيث تستكمل رحلتها العلاجية في جنيف، بكتباته منشورا، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا :«نوع من أنواع الاستفزاز عشان أرد على أي هري بيتقال.. وعموما خد الرد عشان تهدوا علينا شوية».

وتابع: «أنا ما عنديش علم بالكلام ده وياسمين حرة في اتخاذ قرار سفرها للخارج مع عيلتها أو جوزها أو دون.. وياريت كفاية أخبار مش عن لساني ونسيبها تاخد فترة تكملة علاجها على خير».

المصرى اليوم

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