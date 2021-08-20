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تامر حسني يشعل الساحل الشمالي بحفله وسط حضور جماهيري كبير (صور)

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أحيا النجم تامر حسني، مساء الخميس، حفلا على المسرح الروماني بمارينا الساحل الشمالي، وغنى تامر حسني، خلال الحفل، باقة من أشهر أغانيه.

تامر حسني

كما غنى تامر عددا من الأغنيات التي قدمها على مدار مسيرته الفنية، والتي شهدت تفاعلا كبيرا من جانب الجمهور، في الحفل، بالإضافة إلى أغنيات من الألبوم الأخير.

وفي سياق متصل، شهدت منافذ بيع تذاكر الحفل، إقبالا كبيرا من الجمهور الذي ملا المسرح..وتعاقدت قناة المحور على تسجيل وإذاعة الحفل بعد تصويره ويجري بثه خلال الفترة المقبلة.

تامر حسني

وكان تامر حسني قد نشر على صفحته الرسمية بموقع انستجرام من تحضيرات الحفل، وكتب:«من تحضيرات الحفل الجماهيري الثاني لي بالساحل الشمالى، الحفل اللي بفتتح فيه للمرة الثانية المسرح المصري الروماني العظيم بمارينا بعد توقف سنوات وأتمنى استمرار المسرح وإقامة العديد من الحفلات عليه لإنه حقيقي هو مسرح عظيم».

وسبق وافتتح تامر حسنى أول حفلات الصيف بالعلمين، وسط استعراض مسرحي وبحضور جماهيري مكثف.

تامر حسني

المصرى اليوم

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