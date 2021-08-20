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انتشرت في الساعات الأخيرة شائعات أزمة بين محمود عبدالمنعم كهربا لاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي، ومدير الكرة للقعلة الحمراء، سيد عبدالحفيظ، الأمر الذي أثار جدلا واسعا داخل الشارع الأهلاوي خاصة قبل لقاء المصري البورسعيدي الذي ينطلق اليوم الجمعة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وكشف أحمد شوبير خلال برنامجه التلفزيوني، حقيقة ما تردد عن نشوب أزمة بين كهربا وسيد عبدالحفيظ، خلال الساعات الأخيرة كما ردد البعض. وقال: هذا الأمر لم يحدث بين الطرفين، كهربا لم يفتعل أي مشكلة داخل النادي الأهلي في الوقت الحالي، وكل ما يقال عن نشوب أزمة بين كهربا وسيد عبدالحفيظ، عار تماما من الصحة.

أضاف، محمود كهربا سيكون متواجدا داخل صفوف النادي الأهلي خلال لقاء اليوم أمام المصري البورسعيدي وسيخوض اللقاء سواء كان أساسيا أو احتياطيا، بالإضافة إلى أن كهربا مستمر مع النادي الأهلي خلال الموسم المقبل، وفقا لرؤية المدرب الجنوب أفريقي، بيتسو موسمياني.