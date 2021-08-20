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مدحت شلبي يهاجم جماهير الأهلي والإعلاميين: «سذج وبلهاء»

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مدحت شلبي يهاجم جماهير الأهلي والإعلاميين: «سذج وبلهاء» مدحت شلبي يهاجم جماهير الأهلي والإعلاميين: «سذج وبلهاء»

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هاجم الإعلامي مدحت شلبي، جماهير النادي الأهلي، وبعض الإعلاميين، بسبب اتهامهم للنادي الإسماعيلي بتفويت مباراة ، التي جمعت الفريقين السبت الماضي، ضمن مباريات الجولة ال30 من مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين.

وقال مدحت شلبي في تصريحات تلفزيونية: «بمناسبة الجدل المثار في الأيام الماضية، بشأن تفويت الإسماعيلي مباراة الزمالك، فهذا كلام ساذج لا يصدر إلا من سذج وبلهاء».

وأضاف:«أنا عايز أسأل (البلهاء) كيف سيحدث التفويت؟ هل إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي سيدخل غرفة الملابس يطلب من لاعبيه الخسارة أمام الزمالك!».

وواصل:«همشي مع البلهاء والسفهاء، لو إيهاب جلال، طلب ذلك من لاعبيه تفويت المباراة، من الممكن أن يحدث خلاف مع أحد اللاعبين لأي سبب ويسرب اللاعب تلك المعلومة لوسائل الإعلام، يبقى مستحيل ان يطلب المدير الفني من اللاعبين تفويت المباراة، إيهاب جلال، مش (أبله)، لكي يفعل ذلك».

وتابع، «هناك تصور أخر أن يتواصل حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك مع إبراهيم عثمان، رئيس الإسماعيلي، يطلب منه تفويت المباراة، فيوافق رئيس الإسماعيلي ويطلب من المدير الفني خسارة المباراة! إيه البلاهة والسذاجة اللي احنا فيها دي، هل هناك تصور أخر لكي ينزل الفريق لخسارة المباراة؟».
وتابع: «لا أقف عند احاديث السوشيال ميديا، لانه عالم افتراضى، لكن أقف عند كلام الاعلامين والصحفين ونجوم الكرة، وهقولهم «كفاكم بلاهة وساذجة، ولا تمشوا وراء السوشيال ميديا».

المصرى اليوم

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