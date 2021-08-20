إصابة 10 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي قي قنا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 10 أشخاص من أسرة واحدة، بحالة تسمم إثر تناولهم وجبة فاسدة بمنطقة الصعايدة بمركز دشنا، بمحافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات بإصابة 10 أشخاص من أسرة واحدة إثر تناولهم وجبة فاسدة في منطقة الصعايدة بدشنا، وتبين إصابة كلا من عبدالله عامر، 17 عاما، شهربان محمد طلب، 72 عاما، مروة سيد، 43 عاما، وأبنائها أحمد محمد عبدالهادي، ومحمود، وإبراهيم، وعلي، وحسن، وعبدالرحمن، وفاطمة وتم نقلهم لمستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.