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استقر هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك، المقرر لها مساء الجمعة، على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز.

وينوي هيثم شعبان، إجراء تغييرات في تشكيل الفريق عن الذي خاض به مباراة الاتحاد السكندري الماضية، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، حيث سيعود صانع الألعاب محمد إبراهيم، والجناح الأيسر شريف دابو، ولاعب الوسط محمود نبيل، التشكيل الأساسي.

كما يفاضل المدير الفني بين الصنائع محمود صقر، وعبدالله محمود، لتعويض غياب الظهير الأيمن رجب بكار، الذي سيغيب للإيقاف، بسبب تراكم الانذارات.

ومن المتوقع أن يخوض سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد محسن، خالد صبحي، طارق سامي، محمود صقر «عبدالله محمود»

خط الوسط: محمد توني، محمود نبيل

وأمامهما الثلاثي: ميدو جابر، محمد إبراهيم، شريف دابو

خط الهجوم: شادي حسين.