أخبار عاجلة

تعليق ناري من خالد الغندور على عقوبة اتحاد الكرة ضد شيكابالا -
الرئيس التركي يعلن استعداد بلاده لتطبيع العلاقات مع أرمينيا -
تنفيذ 702 حكم قضائي في أسوان -
ضبط 518 مخالفة مرورية و3 سائقين لتعاطيهم المخدرات في أسوان -
ختام فعاليات برنامج لغة الإشارة للفئات الخاصة في آداب سوهاج -
بعد مغادرتها البلاد.. قرار جديد ضد مي حلمي : منع ظهورها على أى وسيلة إعلامية -
كوريا الشمالية تؤكد دعمها المستمر لكوبا -
رئيس صندوق التنمية الحضارية: إطلاق اسم مدينة الأمل على عزبة الهجانة -
الغندور يكشف تعاقد بيراميدز مع لاعب سوبر وإقتراب الزمالك من حسم صفقة الموسم -
آية الزواهرة : نحن طاقة لا إعاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

تغييرات في التشكيل المتوقع لسيراميكا كليوباترا أمام

Print
تغييرات في التشكيل المتوقع لسيراميكا كليوباترا أمام الزمالك تغييرات في التشكيل المتوقع لسيراميكا كليوباترا أمام

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

استقر هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة ، المقرر لها مساء الجمعة، على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز.
وينوي هيثم شعبان، إجراء تغييرات في تشكيل الفريق عن الذي خاض به مباراة الاتحاد السكندري الماضية، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، حيث سيعود صانع الألعاب محمد إبراهيم، والجناح الأيسر شريف دابو، ولاعب الوسط محمود نبيل، التشكيل الأساسي.

كما يفاضل المدير الفني بين الصنائع محمود صقر، وعبدالله محمود، لتعويض غياب الظهير الأيمن رجب بكار، الذي سيغيب للإيقاف، بسبب تراكم الانذارات.

ومن المتوقع أن يخوض سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد محسن، خالد صبحي، طارق سامي، محمود صقر «عبدالله محمود»

خط الوسط: محمد توني، محمود نبيل

وأمامهما الثلاثي: ميدو جابر، محمد إبراهيم، شريف دابو

خط الهجوم: شادي حسين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الغندور يكشف تعاقد بيراميدز مع لاعب سوبر وإقتراب الزمالك من حسم صفقة الموسم

الغندور يكشف تعاقد بيراميدز مع لاعب سوبر وإقتراب الزمالك من حسم صفقة الموسم

بعد حلقة نجم الزمالك.. عمرو محمود ياسين يهاجم مي حلمي: «کأنها ماسكة ذلة على الضيوف»

بعد حلقة نجم الزمالك.. عمرو محمود ياسين يهاجم مي حلمي: «کأنها ماسكة ذلة على الضيوف»

بعد إيقافها بسبب نجم الزمالك وهجوم الجماهير.. مي حلمي تغادر البلاد

بعد إيقافها بسبب نجم الزمالك وهجوم الجماهير.. مي حلمي تغادر البلاد

الزمالك يتظلم على عقوبات اتحاد الكرة ضد شيكابالا وحازم امام

الزمالك يتظلم على عقوبات اتحاد الكرة ضد شيكابالا وحازم امام