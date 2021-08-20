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التشكيل المتوقع للمصري البورسعيدي أمام الأهلي

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التشكيل المتوقع للمصري البورسعيدي أمام الأهلي التشكيل المتوقع للمصري البورسعيدي أمام الأهلي

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استقر على ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي، المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ 32 من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يخوض المصري المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: أحمد شديد قناوي، أحمد شوشة، عمرو موسى، كريم العراقي.

خط الوسط: فريد شوقي، حجاج عويس

وأمامهما الثلاثي: أحمد رفعت، إسلام عطية، محمد جريندو

خط الهجوم: عمر كمال عبدالواحد.

المصرى اليوم

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