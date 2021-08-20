السبت المقبل .. جامعة سوهاج تستعد بـ 200 جهاز كمبيوتر لتنسيق طلاب الثانوية العامة

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أعلن الدكتور مصطفي عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، عن استعداد الجامعة لانطلاق المرحلة الأولى من التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات، والتى ستبدأ غد السبت، حيث أعلنت وزارة التعليم العالى الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول ٢٠٢١، وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت.

وأوضح عبدالخالق، أن الحد الأدنى للشعبة العلمية ٣٦٢.٥ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٨.٤١%، كما أن الحد الأدنى للشعبة الهندسية ٣٢٨ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٠%، أما الحد الأدنى للشعبة الأدبية ٢٦٩.٥ درجة فأكثر أي بنسبة ٦٥.٧٣%، مؤكداً أن الجامعة حريصة على تلبية احتياجات طلاب الثانوية العامة بداية من دخولهم الحرم الجامعى وحتى الإنتهاء من عملية التنسيق وطباعة الرغبات.

وشدد عبدالخالق، على ضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب وأولياء الأمور، لافتا إلى أن أعمال تنسيق المرحلة الأولى تستمر لمدة 5 أيام حتي يوم ٢٥ أغسطس الجاري، وأنه سيتم توفير عدد من المنسقين المتخصصين ذوي الخبرة بالجامعة لمساعدة الطلاب عند كتابة الرغبات، وتحذيرهم من الكيانات الوهمية والإلتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق ووزارة التعليم العالي.

وأوضح الدكتور محمود أبوالمجد مدير شبكة المعلومات ورئيس مكتب التنسيق، أن التنسيق من خلال التسجيل الإلكترونى يعتبر خدمة متميزة تقدم للطلاب وتعطى الفرصة الكاملة لمشاركة أولياء الأمور لهم، مما يساهم بصورة أكبر في كتابة الرغبات بطريقة صحيحة ومعبرة عن رغباتهم، مشدداً على الطلاب بضرورة الإحتفاظ بالرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات وعدم إطلاع أي شخص عليه.

وأكد أبوالمجد، أنه تم تخصيص 200 جهاز حاسب آلي لتسجيل رغبات الطلاب، حيث تم توزيعهم بمعامل الجامعة المختلفة، وهم معمل نادى تكنولوجيا المعلومات، معامل بدروم كلية الطب الأكاديمى A.B.C.D، ومعامل مشروع تقويم الطلاب والإمتحانات، على أن يكون الوقت المحدد لعملية التنسيق، إعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة الأولى .