أخبار عاجلة

تعليق ناري من خالد الغندور على عقوبة اتحاد الكرة ضد شيكابالا -
الرئيس التركي يعلن استعداد بلاده لتطبيع العلاقات مع أرمينيا -
تنفيذ 702 حكم قضائي في أسوان -
ضبط 518 مخالفة مرورية و3 سائقين لتعاطيهم المخدرات في أسوان -
ختام فعاليات برنامج لغة الإشارة للفئات الخاصة في آداب سوهاج -
بعد مغادرتها البلاد.. قرار جديد ضد مي حلمي : منع ظهورها على أى وسيلة إعلامية -
كوريا الشمالية تؤكد دعمها المستمر لكوبا -
رئيس صندوق التنمية الحضارية: إطلاق اسم مدينة الأمل على عزبة الهجانة -
الغندور يكشف تعاقد بيراميدز مع لاعب سوبر وإقتراب الزمالك من حسم صفقة الموسم -
آية الزواهرة : نحن طاقة لا إعاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

السبت المقبل .. جامعة سوهاج تستعد بـ 200 جهاز كمبيوتر لتنسيق طلاب الثانوية العامة

Print
السبت المقبل .. جامعة سوهاج تستعد بـ 200 جهاز كمبيوتر لتنسيق طلاب الثانوية العامة السبت المقبل .. جامعة سوهاج تستعد بـ 200 جهاز كمبيوتر لتنسيق طلاب الثانوية العامة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفي عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، عن استعداد الجامعة لانطلاق المرحلة الأولى من التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات، والتى ستبدأ غد السبت، حيث أعلنت وزارة التعليم العالى الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول ٢٠٢١، وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى عبر الإنترنت.

وأوضح عبدالخالق، أن الحد الأدنى للشعبة العلمية ٣٦٢.٥ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٨.٤١%، كما أن الحد الأدنى للشعبة الهندسية ٣٢٨ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٠%، أما الحد الأدنى للشعبة الأدبية ٢٦٩.٥ درجة فأكثر أي بنسبة ٦٥.٧٣%، مؤكداً أن الجامعة حريصة على تلبية احتياجات طلاب الثانوية العامة بداية من دخولهم الحرم الجامعى وحتى الإنتهاء من عملية التنسيق وطباعة الرغبات.

وشدد عبدالخالق، على ضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب وأولياء الأمور، لافتا إلى أن أعمال تنسيق المرحلة الأولى تستمر لمدة 5 أيام حتي يوم ٢٥ أغسطس الجاري، وأنه سيتم توفير عدد من المنسقين المتخصصين ذوي الخبرة بالجامعة لمساعدة الطلاب عند كتابة الرغبات، وتحذيرهم من الكيانات الوهمية والإلتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق ووزارة التعليم العالي.

وأوضح الدكتور محمود أبوالمجد مدير شبكة المعلومات ورئيس مكتب التنسيق، أن التنسيق من خلال التسجيل الإلكترونى يعتبر خدمة متميزة تقدم للطلاب وتعطى الفرصة الكاملة لمشاركة أولياء الأمور لهم، مما يساهم بصورة أكبر في كتابة الرغبات بطريقة صحيحة ومعبرة عن رغباتهم، مشدداً على الطلاب بضرورة الإحتفاظ بالرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات وعدم إطلاع أي شخص عليه.

وأكد أبوالمجد، أنه تم تخصيص 200 جهاز حاسب آلي لتسجيل رغبات الطلاب، حيث تم توزيعهم بمعامل الجامعة المختلفة، وهم معمل نادى تكنولوجيا المعلومات، معامل بدروم كلية الطب الأكاديمى A.B.C.D، ومعامل مشروع تقويم الطلاب والإمتحانات، على أن يكون الوقت المحدد لعملية التنسيق، إعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة الأولى .

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"لتبقى" تحذر: شبكة تحميل المركبة من الأعلى تزيد استهلاك الوقود

"لتبقى" تحذر: شبكة تحميل المركبة من الأعلى تزيد استهلاك الوقود

«بدأت بالكتابة بقدمي ثم أسناني».. قصة كفاح مذيع من ذوي الهمم أصبح رئيسا لشبكة القرآن الكريم

«بدأت بالكتابة بقدمي ثم أسناني».. قصة كفاح مذيع من ذوي الهمم أصبح رئيسا لشبكة القرآن الكريم

شبكة CBS الأمريكية: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات كابل إلى 170 قتيلًا

شبكة CBS الأمريكية: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات كابل إلى 170 قتيلًا

شبكة CBS الأمريكية: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات كابل إلى 170 قتيلًا

شبكة CBS الأمريكية: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات كابل إلى 170 قتيلًا