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أحمد بلال : لا يوجد مشكلة بأن يحصل علي بطولة كل 10 سنوات .. والأهلي خسر الدوري بفعل فاعل

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أحمد بلال : لا يوجد مشكلة بأن يحصل الزمالك علي بطولة كل 10 سنوات .. والأهلي خسر الدوري بفعل فاعل أحمد بلال : لا يوجد مشكلة بأن يحصل علي بطولة كل 10 سنوات .. والأهلي خسر الدوري بفعل فاعل

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قال أحمد بلال نجم الأهلي السابق، إن قد اقترب بشدة من حصد لقب الدوري الممتاز، في ظل الظروف التي يمر بها الأهلي.
وأضاف أحمد بلال خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، أن الدوري لا يزال في الملعب والكرة فيها الكثير، وإن كان الزمالك الأقرب للفوز بالدوري، ولكن الأهلي عليه التمسك بالأمل».
وتابع أحمد بلال، أن الفروقات بين الأهلي والزمالك كبيرة للغاية، وعلى جمهور الأهلي أن يعي ذلك ويعلم إنه لا يوجد فريق يتوج بكل البطولات، ومبروك للزمالك الفوز بالدوري ولا يوجد مشكلة أن يكون لدي الزمالك بطولة كل 10 سنوات.
وأوضح أحمد بلال أن الأهلي فقد 15 نقطة هذا الموسم بفعل فاعل، بسبب أخطاء التحكيم، بجانب تعرض لاعبي الأهلي للاجهاد، بسبب مشاركته بمونديال الأندية والسوبر الإفريقي ودوري الأبطال، مشددا على أن هناك شئ غير طبيعي في أخطاء الفار ضد النادي الأهلي».

المصرى اليوم

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