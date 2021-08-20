أخبار عاجلة

تعليق ناري من خالد الغندور على عقوبة اتحاد الكرة ضد شيكابالا -
الرئيس التركي يعلن استعداد بلاده لتطبيع العلاقات مع أرمينيا -
تنفيذ 702 حكم قضائي في أسوان -
ضبط 518 مخالفة مرورية و3 سائقين لتعاطيهم المخدرات في أسوان -
ختام فعاليات برنامج لغة الإشارة للفئات الخاصة في آداب سوهاج -
بعد مغادرتها البلاد.. قرار جديد ضد مي حلمي : منع ظهورها على أى وسيلة إعلامية -
كوريا الشمالية تؤكد دعمها المستمر لكوبا -
رئيس صندوق التنمية الحضارية: إطلاق اسم مدينة الأمل على عزبة الهجانة -
الغندور يكشف تعاقد بيراميدز مع لاعب سوبر وإقتراب الزمالك من حسم صفقة الموسم -
آية الزواهرة : نحن طاقة لا إعاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نتائج الاجتماع الدوري الـ12 للاتحاد السعودي لكرة القدم الجديدة.. تعرف عليها

Print
نتائج الاجتماع الدوري الـ12 للاتحاد السعودي لكرة القدم الجديدة.. تعرف عليها نتائج الاجتماع الدوري الـ12 للاتحاد السعودي لكرة القدم الجديدة.. تعرف عليها

نتائج الاجتماع الدوري الـ12 للاتحاد السعودي لكرة القدم الجديدة.. تعرف عليها

قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم قبول اعتذار أضواء بنت عبدالرحمن العريفي عن استمرارها كعضو في المجلس، وتعيين لمياء بنت إبراهيم بن بهيان عضواً ومديراً لإدارة كرة القدم النسائية، وذلك حسب الفقرة 11 من المادة 33 من النظام الأساسي للاتحاد، حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للمصادقة على التعيين.

كما قدم المجلس شكره الجزيل للعريفي على ما قدمته من عمل خلال الفترة السابقة، ومنها إنجاز الملفات الخاصة بتأسيس كرة القدم النسائية.

وحدد مجلس إدارة الاتحاد السعودي يوم السادس من أكتوبر المقبل موعداً لانعقاد الجمعية العمومية العادية في مدينة جدة.

واعتمد المجلس مبلغ 300 ألف ريال دعماً لكل ناد من أندية دوري الدرجة الثالثة تقدم على دفعتين.

كما وافق المجلس على صرف 50% من مبلغ إعانة الاحتراف لأندية الدرجتين الأولى والثانية كدفعة مقدمة.

ووافق مجلس إدارة الاتحاد على استمرار مبادرة دعم أندية دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وأندية دوري الدرجة الثانية، للاستعانة بخدمات مكاتب محاماة متخصصة بالقانون الرياضي فيما يخص التقاضي أمام الجهات الرياضية الدولية.

كما قرر رفع عدد المدربين الوطنيين المستفيدين من الدعم في أندية الدرجتين الثالثة والرابعة من الفريق الأول إلى 4 مدربين بدلاً من مدرب واحد ضمن مبادرة دعم وتمكين المدرب الوطني والتي سبق أن أعلن عنها قبل موسمين بتكفل الاتحاد السعودي بمكافأة شهرية للمدرب، على أن يحقق المدرب شروط ومعايير آليات عمل المدربين للموسم الرياضي 2021 - 2022.

الاتحاد السعودي لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد.. إغلاق نادٍ صحي وضَبْط عمالة هاربة مخالفة لنظام العمل بالشرقية

شاهد.. إغلاق نادٍ صحي وضَبْط عمالة هاربة مخالفة لنظام العمل بالشرقية

الشرطة الفرنسية تعتقل مسلحًا في محيط كنيسة بباريس

الشرطة الفرنسية تعتقل مسلحًا في محيط كنيسة بباريس

لمواجهتي جيبوتي وبوركينا فاسو.. استدعاء حارس ضمك لمعسكر الجزائر

لمواجهتي جيبوتي وبوركينا فاسو.. استدعاء حارس ضمك لمعسكر الجزائر

بعد مقاطع الطلاب.. "قانوني": المدير مسؤول.. والعقوبة حرمان من الدراسة

بعد مقاطع الطلاب.. "قانوني": المدير مسؤول.. والعقوبة حرمان من الدراسة