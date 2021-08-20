نتائج الاجتماع الدوري الـ12 للاتحاد السعودي لكرة القدم الجديدة.. تعرف عليها

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قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم قبول اعتذار أضواء بنت عبدالرحمن العريفي عن استمرارها كعضو في المجلس، وتعيين لمياء بنت إبراهيم بن بهيان عضواً ومديراً لإدارة كرة القدم النسائية، وذلك حسب الفقرة 11 من المادة 33 من النظام الأساسي للاتحاد، حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للمصادقة على التعيين.

كما قدم المجلس شكره الجزيل للعريفي على ما قدمته من عمل خلال الفترة السابقة، ومنها إنجاز الملفات الخاصة بتأسيس كرة القدم النسائية.

وحدد مجلس إدارة الاتحاد السعودي يوم السادس من أكتوبر المقبل موعداً لانعقاد الجمعية العمومية العادية في مدينة جدة.

واعتمد المجلس مبلغ 300 ألف ريال دعماً لكل ناد من أندية دوري الدرجة الثالثة تقدم على دفعتين.

كما وافق المجلس على صرف 50% من مبلغ إعانة الاحتراف لأندية الدرجتين الأولى والثانية كدفعة مقدمة.

ووافق مجلس إدارة الاتحاد على استمرار مبادرة دعم أندية دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وأندية دوري الدرجة الثانية، للاستعانة بخدمات مكاتب محاماة متخصصة بالقانون الرياضي فيما يخص التقاضي أمام الجهات الرياضية الدولية.

كما قرر رفع عدد المدربين الوطنيين المستفيدين من الدعم في أندية الدرجتين الثالثة والرابعة من الفريق الأول إلى 4 مدربين بدلاً من مدرب واحد ضمن مبادرة دعم وتمكين المدرب الوطني والتي سبق أن أعلن عنها قبل موسمين بتكفل الاتحاد السعودي بمكافأة شهرية للمدرب، على أن يحقق المدرب شروط ومعايير آليات عمل المدربين للموسم الرياضي 2021 - 2022.

الاتحاد السعودي لكرة القدم