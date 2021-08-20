«ماحدش بيملى عيني» .. ملاحظات على كليب محمد رمضان الجديد: جمهور حقيقي وغياب للموديلز

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منذ اللحظة الأولى التي انطلق فيها الفنان محمد رمضان، في عالم الغناء، حقق نجاحا واسعا بكليباته الشهيرة، التي تتخطى ملايين المشاهدات، وتتصدر «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب أساليب جديدة مثل الملابس، والرقصات الاستعراضية، والموديلز الأجانب، والنظارات الباهظة الثمن، وكلها عوامل ساهمت في تفاعل الجمهور مع أغانيه بل ووصل الأمر إلى تقليد الشباب له وبخاصة الرقصات.

وطرح محمد رمضان أحدث كليباته الجديدية التي تحمل أسم «على الله»، الذي تصدر «تريند» موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

ولكن رمضان، لم يسير على النهج نفسه، وتخلى على العوامل التي ساهمت في نجاح كليباته الشهيرة، مثل الملابس، والرقصات الاستعراضية، والموديلز الأجانب، التي يتميز بالظهور بها، ليظهر بالجلباب بدوي، وشاركه شباب القبائل بمطروح الظهور في الكليب، وحمل سلاحا أكثر من مرة، وأعاد غناء مقطع من أغنية مافيا وغناه باللهجة البدوية.

ولم يتخل رمضان على استعمال، إشارة «نمبر 1» بأصابعه فهي للتأكيد على اللقب الذي منحه لنفسه منذ بداية مشواره، في عالم الغناء، ودائما ما يتحدث عن ذاته وتصرفاته الحياتية، في جميع «كليابته الاستعراضية».

وتضمنت كلمات أغنية «على الله» لمحمد رمضان: «أنا ماشي فيها كدا على الله، على الله على الله، مالقتش منافس ليا قولت أنافس نفسي، ماحدش بيملى عيني.. دايما بشغل ماتشغلشي، مين فيكوا بيا محلمش، مين فيكوا شافني ماقلدش، بتفكر فيا ماتكدبشي، مين فيكوا جالي وماخسرش».

ويستعد الفنان محمد رمضان لإقامة حفلة، اليوم الجمعة، في الساحل الشمالي، تحديدًا منطقة جولف بورتو مارينا، ويحمل الحفل عنوان «أقوى حفل في الساحل الشمالي».

ويوجد محمد رمضان بشكل دائم في البروفات الخاصة بالحفل للتأكد من جميع إجراءات الحفل، حتى يخرج بالشكل المناسب لجمهوره، وفي إحدى المرات بمجرد وجوده بمحيط الحفل، التف الجمهور حوله من أجل التقاط عدد من الصور التذكارية معه.

كان محمد رمضان طرح مؤخرًا أغنية «ثابت»، وحققت ملايين المشاهدات بمجرد طرحها على قناته الرسمية على يوتيوب.