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انهيار منزل من 5 طوابق فى البحيرة.. وانتشال جثتين ومصاب حتى الآن ()

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تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة البحيرة من انتشال جثتين من تحت أنقاض منزل منهار في وسط مدينة دمنهور في محافظة البحيرة.

انهيار منزل من 5 طوابق فى البحيرة.. وانتشال جثتين ومصاب حتى الآن

وانهار منزل مكون من 5 طوابق مساء اليوم في شارع السجن في مدينة دمنهور، مما أدي إلى وفيات وإصابات ومازال البحث جاريًا عن مفقودين في حادث انهيار المنزل.

انهيار منزل من 5 طوابق فى البحيرة.. وانتشال جثتين ومصاب حتى الآن

ويقع المنزل المملوك لـ«محمد .ز» في شارع السجن القديم في مدينة دمنهور، والمنزل مأهول بالسكان، ومازال البحث جاريًا عن المفقودين.

انهيار منزل من 5 طوابق فى البحيرة.. وانتشال جثتين ومصاب حتى الآن

انتقلت قوات الحماية المدنية وقوات الأمن مباحث قسم دمنهور، وتم انتشال جثمان أحمد سعيد 39 سنة، ومحمود محمد 55 سنة سنة، وكذلك المصاب نبيل أيمن 50 سنة، وتحاول أجهزة الحماية المدنية بمساعدة المواطنين انتشال ضحايا الحادث.

نقلت أجهزة الأمن جثماني المتوفيين إلى ثلاجة حفظ الموتي في مستشفى دمنهور والمصاب إلى ذات المستشفى للعلاج.

انهيار منزل من 5 طوابق فى البحيرة.. وانتشال جثتين ومصاب حتى الآن

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