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كأول جهة على مستوى العالم.. "لأجلهم" تحصل على شهادة الايزو للامتثال

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كأول جهة على مستوى العالم.. "لأجلهم" تحصل على شهادة الايزو للامتثال كأول جهة على مستوى العالم.. "لأجلهم" تحصل على شهادة الايزو للامتثال
"فيصل بن عبدالرحمن" يؤكد سعي الجمعية لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمستفيدين

كأول جهة على مستوى العالم..

حققت جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بمنطقة الرياض سبقًا وطنيًا وعالميًا بالحصول كأول جهة على مستوى العالم على شهادة مطابقة المواصفة القياسية الدولية أيزو 37301 – 2021 والخاصة بنظام إدارة الامتثال – حوكمة المؤسسات - من جهة المنح GIC الأمريكية ذات الاعتماد الأمريكي IAS عضو المنتدى الدولي للاعتماد IAF .

من جانب آخر أشار رئيس مجلس الإدارة الأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود إلى أنه وفي ظل الرؤية الوطنية المُلهمة لسمو الأمير محمد بن سلمان (2030) لم يعد التميز العالمي قاصرًا على الوزارات والشركات الكبرى فحسب، ولأننا في جمعية "لأجلهم" نعمل بروح الفريق الواحد ونسعى دائمًا لمواكبة المواصفات العالمية للجودة رفيعة المستوى من خلال تطبيق أعلى المعايير الدولية في حوكمة المؤسسات، لذا نهدي هذا الإنجاز العالمي لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي ولكل أبناء الوطن.

كما أكد الرئيس التنفيذي للجمعية الأمير فيصل بن عبدالرحمن آل سعود سعي الجمعية الدؤوب لتحقيق أهدافها من خلال تقديم أعلى مستويات الخدمة للمستفيدين والاستمرار في تنفيذ أدق المعايير مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات وكفاءتها في كل برامج وأنشطة الجمعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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