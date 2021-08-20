السيسى يبحث مع رئيس الوزراء العراقى الوضع بأفغانستان.. وتعديل موعد مباراة المنتخب مع أنجولا

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آية الزواهرة : نحن طاقة لا إعاقة
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الأحد 29 أغسطس 2021 08:08 مساءً
غزل المحلة يعلن رحيل خالد عيد ويصف حديثه بـ«المزاعم»
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الأحد 29 أغسطس 2021 08:00 مساءً
وزير النفط الليبي: إيقاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط عن العمل
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الأحد 29 أغسطس 2021 08:00 مساءً
إقبال علي مراكز التطعيم واستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين علي لقاح كورونا بالشرقية
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الأحد 29 أغسطس 2021 08:00 مساءً
قيس سعيد: لن نسمح بالتنكيل بقوت التونسيين
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الأحد 29 أغسطس 2021 08:00 مساءً
ضبط مصنع تعبئة زيوت محركات سيارات لشركات ذات علامات تجارية بدون ترخيص (صور)
-
الأحد 29 أغسطس 2021 08:00 مساءً
رئيس الجامعة المصرية اليابانية : نتوسع فى البرامج الدراسية لربط الخريجين بسوق العمل
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الأحد 29 أغسطس 2021 08:00 مساءً
محافظ سوهاج ورئيس البنك الزراعى يوقعان بروتوكول تجديد سيارات الأجرة
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الأحد 29 أغسطس 2021 08:00 مساءً
نجاح زراعة 4 شرايين بعملية قلب مفتوح تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية
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الأحد 29 أغسطس 2021 08:00 مساءً
حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الاسكندرية (صور)
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الأحد 29 أغسطس 2021 08:00 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
السيسى يبحث مع رئيس الوزراء العراقى الوضع بأفغانستان.. وتعديل موعد مباراة المنتخب مع أنجولا
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 20 أغسطس 2021 12:33 صباحاً
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