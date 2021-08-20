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إسرائيل تقصف سوريا مجددا

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إسرائيل تقصف سوريا مجددا إسرائيل تقصف سوريا مجددا

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قالت وكالة الأنباء السورية سانا إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق.

ولم ترد أي تفاصيل حول طبيعة الأهداف التي اعترضها الجيش السوري.

وأفادت سكاي نيوز عربية بتحليق مقاتلات إسرائيلية في الأجواء اللبنانية وقصف مواقع حدودية داخل الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكري سوري في بيان "نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ومحيط مدينة حمص، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

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