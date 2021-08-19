الأهلي ضد المصري | التشكيل والموعد والقنوات الناقلة

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تقام مباراة الأهلي ضد المصري في إطار مباريات الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز، غدًا الجمعة.

ويسعى المارد الأحمر إلى التمسك بالفرصة الأخيرة في المنافسة على البطولة المحلية الأشهر بتحقيق الفوز ومواصلة الضغط على الزمالك صاحب الصدارة بفارق 4 نقاط فيما يأمل رفاق المدرب على ماهر في الحفاظ على المركز الثالث بتحقيق نتيجة إيجابية.

وسيتم نقل مباراة الأهلي والمصري عبر شاشة قنوات أون تايم سبورت 1 الفضائية إلى جانب التردد الأرضي، ويوفر «المصري اليوم» لزواره وعشاق الكرة المصرية خدمة متابعة أحداث اللقاء بشكل لحظي مع تحديث مستمر للنتيجة ورصد لمستجدات الاخبار داخل الملعب وخارجه.

وسيقوم محمد الكواليني بالتعليق على أحداث اللقاء كما ستخصص القناة استديو تحليلي بتواجد أبرز نجوم المارد الأحمر والنسر الأخضر وفي مقدمتهم طه إسماعيل.

موعد مباراة الأهلي مع المصري في الدوري

وستنطلق مباراة الأهلي مع المصري غدًا الجمعة عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب الإسكندرية، وستعلن لجنة الحكام عن الطاقم المكلف بغدارة اللقاء اليوم.

تشكيل مباراة الأهلي والمصري

أعلن بيتسو موسيماني عن قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة المصري البورسعيدي في وجود 22 لاعبًا ياتي في مقدمتهم المدافع الدولي المغربي بدر بانون بعد تعافيه من الإصابة، فيما يواصل المهاجم المصاب محمد شريف الغياب للمباراة الثانية على التوالي.

ومن المتوقع أن يخوض المارد الأحمر مواجهة المصري بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول- بدر بانون- أيمن أشرف- أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي- آليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات- محمد مجدي أفشة- محمود عبدالمنعكم كهربا.

قلب الهجوم: والتربواليا.

ويحتل الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 69 نقطة بفارق 4 نقاط عن الزمالك فيما يتواجد المصري البورسعيدي في المركز الثالث برصيد 49 نقطة.