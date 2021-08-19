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استشاري: هذه أفضل طريقة للتعامل مع الزوج العصبي

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استشاري: هذه أفضل طريقة للتعامل مع الزوج العصبي استشاري: هذه أفضل طريقة للتعامل مع الزوج العصبي

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قال الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، إن لغة التواصل والحوار والتفاهم أحد مقاومات نجاح الحياة الزوجية، مشيرًا إلى أن البعض عند حدوث أي مشكلة يرى أن الانفصال أفضل، وهذا أحد أسباب فشل العلاقة.

وأضاف «هاني»، خلال حواره مع الإعلاميات هاجر الشرنوبي وياسمين فهمي وشيماء السباعي، ببرنامج «3 ستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن هناك علاقات زوجية استمرت لـ30 عامًا أو أكثر، ويجب اعتبار هذه العلاقات نماذج ناجحة، والاستفادة من هذه التجارب لإنجاح العلاقة الزوجية.

ولفت إلى أن الزوج إذا كان عصبيًا، فيجب تنجب الوصول إلى عصبية هذا الشخص من خلال الانسحاب المؤقت، لأن العصبية تُظهر أسوأ ما في هذا الشخص، معقبًا: «الطبع مش بيتغير، ومفيش شخص عصبي هيتغير، ولازم نختار الوقت المناسب للحديث عن المشاكل».

المصرى اليوم

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