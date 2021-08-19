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قذيفة عيسى تمنح بيراميدز التقدم على أسوان

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قذيفة عيسى تمنح بيراميدز التقدم على أسوان قذيفة عيسى تمنح بيراميدز التقدم على أسوان

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انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز وأسوان بتقدم الأول بهدف دون رد، في إطار لقاء الجولة 32 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

أظهر رفاق المدرب اليوناني تاكيس جونياس تفوقًا واضحًا خلال الشوط الأول وأهدر أحمد توفيق انفرادا تاما بمرمى زهرة الجنوب قبل أن يأتي الهدف في الدقيقة 45+2 من تصويبة رائعة للاعب إسلام عيسى.

ويسعى نادي بيراميدز إلى تحقيق الفوز من أجل مواصلة التواجد في المربع الذهبي والاقتراب من المركز الثالث، فيما يأمل زهرة الجنوب مغادرة منطقة الهبوط والتمسك بالفرصة الأخيرة للبقاء.

المصرى اليوم

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