شرطة رنية تفعّل حملة "الخوارج شرار الخلق"

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في إطار التعاون المشترك بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، فعّل مدير شرطة محافظة رنية الرائد عبدالله بن صالح الحصيني، حملة "الخوارج شرار الخلق" بأقسام وإدارات شرطة المحافظة، وذلك بحضور فضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة الشيخ شريد السبيعي.

يُذكر أن حملة "الخوارج شرار الخلق" دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وأطلقها بالمنطقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بهدف تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن، وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية، واجتماع الكلمة، وتوحيد الصف في وجه دعاة الفتنة والتخريب، وحماية الأمن الفكري للمجتمع.

وتقوم الحملة على برامج ميدانية وتوعوية ووقائية للتحذير من جميع الأفكار الضالة وتعزيز روح الوطنية.

من جهة أخرى، شدد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري، على تفعيل دور الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية لنشر المحتوى الوقائي والتوعوي للحملة على أوسع نطاق بالمنطقة.

وتحظى تلك البرامج بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، ضمن خطط الرئاسة العامة التوعوية والوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، أيدهما الله.شرطة رنية