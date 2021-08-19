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جعجع يحمِّل عون تبعات استقدام حزب الله محروقات من إيران

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جعجع يحمِّل عون تبعات استقدام حزب الله محروقات من إيران جعجع يحمِّل عون تبعات استقدام حزب الله محروقات من إيران

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حمَّل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مسؤولية تبعات استقدام حزب الله سفينة محروقات من إيران.

وقال جعجع في رسالة لعون اليوم الخميس: «إنكم تتحملون يا فخامة الرئيس المسؤولية الكاملة عما يمكن أن يلحق بالبلد من جراء عدم تحرير استيراد النفط والأدوية وغيرها، في الوقت الذي تتركون فيه حزب الله يقوم بالأمر بوسائل ملتوية وغير قانونية، ستعرِض لبنان لكارثة حقيقية».

وأضاف «هل يا فخامة الرئيس تتركون الحزب الذي صادر القرار الاستراتيجي والعسكري والأمني، ليصادر اليوم القرار الاقتصادي، ضاربًا باللبنانيين ومصالحهم عرض الحائط؟».

وتابع «لأسابيع خلت والشركات الخاصة وبعض جهات القطاع الخاص تحاول أن تحصل من وزير الطاقة، الذي هو وزيركم، على أذونات لاستيراد البنزين والمازوت بأسعاره الحقيقية وطرحه في السوق بأسعاره الحقيقية، بعدما عجزت الدولة عن تأمينه مدعومًا، ولكن لم يستجب وزير الطاقة، مما أدى إلى المأساة التي نعيشها يوميًّا في الأشهر الأخيرة».

المصرى اليوم

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