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الإسماعيلي يضع الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة دجلة

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الإسماعيلي يضع الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة دجلة الإسماعيلي يضع الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة دجلة

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريباته استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها غدا الجمعة، باستاد الإسماعيلية، في إطار الجولة الـ٣٢ من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

المران اشتمل على تدريبات خططية متنوعة والمقرر تنفيذها في مواجهة الغد، وتم خلال المران وضع الرتوش الأخيرة على الخطة التي سيخوض بها الفريق المباراة، وسط حالة من التركيز والإصرار على وجوه اللاعبين، سعيًا لاستعادة مسيرة الانتصارات.

واختتم المران بتقسمية خفيفة في ظل الضغط الكبير بين المباريات والتي تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء.

المصرى اليوم

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