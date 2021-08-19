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الوليد بن طلال يدعم الطائي .. بعد اتصال هاتفي مع أمير حائل

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الوليد بن طلال يدعم الطائي .. بعد اتصال هاتفي مع أمير حائل

تلقى نادي الطائي (الضيف الجديد لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، اليوم الخميس، دعمًا ماليًا من قِبل الأمير الوليد بن طلال، لدعم ميزانية النادي للموسم الرياضي الحالي 2021-2022.

وجاء في الحساب الرسمي للطائي في "تويتر" جاء دعم الوليد بن طلال بناءً على مكالمة هاتفية تمت بينه والأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل.

وقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الطائي بدوره الشكر والامتنان لأمير منطقة حائل وللأمير الوليد بن طلال على ما يقدمانه للنادي من دعم.

الطائي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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