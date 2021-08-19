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خريجة فنون تطبيقية: أعمل على إنشاء تصاميم بالمزج بين المحلية والعالمية

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خريجة فنون تطبيقية: أعمل على إنشاء تصاميم بالمزج بين المحلية والعالمية خريجة فنون تطبيقية: أعمل على إنشاء تصاميم بالمزج بين المحلية والعالمية

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قالت حبيبة ناصر، خريجة كلية فنون تطبيقية، إنها عندما عكفت على إعداد مشروع التخرج طلب المشرف على المشروع إعداد تصاميم مستمدة من النوبة، بعد دراسة هذا التراث بشكل قوي، ومن ثم تم إعداد تصاميم مصرية خالصة من النوبة.

وأضاف «خريجة كلية فنون تطبيقية، خلال حوارها مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج»البيه والهانم«، المذاع على فضائية»صدى البلد«، مساء الخميس، أنها تقوم بالبحث بشكل كبير في التصاميم العالمية، وفي النهاية تقوم بإنشاء تصميم مختلف مستمد من التراث المصري الممزوج بالموضة العالمية، لافتة إلى أن إنشاء التصميم الواحد يأخذ الكثير من الوقت والجهد والتعب.

وأشارت خريجة كلية فنون تطبيقية، إلى أن فكرة إنشاء تصميم في حاجة إلى تفكير ودراسة، والعديد من المراحل، معقبة: «إنشاء التصميم مش مجرة فكرة وتنفيذ فقط».

المصرى اليوم

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