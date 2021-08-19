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بعض الدول لا تعترف باللقاحات المتواجدة بمصر.. مستشار الرئيس يكشف مفاجأة

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بعض الدول لا تعترف باللقاحات المتواجدة بمصر.. مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بعض الدول لا تعترف باللقاحات المتواجدة بمصر.. مستشار الرئيس يكشف مفاجأة

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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، السبب الرئيسي في عدم اعتماد بعض الدول اللقاحات المتوفرة في ، وقال إن السبب سياسي، وليس له علاقة بالفاعلية.

وأضاف عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن هيئة الدواء المصرية لا تفرج عن أي لقاح إلا بعد التأكد من صلاحيتها للاستخدام.

ولفت إلى أن جميع اللقاحات التي تعطى في مصر آمنة ولا يوجد بها مشكلات، ومصر بها اللقاحات المعتمدة من جميع الدول ويتم توفيرها للمسافرين.

وأشار إلى أن هذه الفترة تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين بسبب فتح بعض الدول المجال لـ دخول المواطنين.

المصرى اليوم

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