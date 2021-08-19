استشاري نفسي: الكبت بين الزوجين قد يؤدي إلى تصرفات جنونية

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قال الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، إن التراكمات في الحياة الزوجية والضغط والكبت وعدم التفاهم والتواصل بين الزوجين قد يؤدي إلى ارتكاب الإنسان لبعض التصرفات التي لا يدركها.

وتابع «هاني»، خلال حواره مع الإعلاميات هاجر الشرنوبي وياسمين فهمي وشيماء السباعي، ببرنامج «3 ستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن التراكمات قد تحدث في وقت قصير بسبب الإهانة والجرح، وتختلف من شخص لآخر حسب الفروق الفردية، معقبًا: «ممكن في شخص يتحمل كتير، وشخص تاني لا يستطيع أن يتحمل أي ضغط».

ولفت إلى ضرورة عدم الانفعال عند حدوث مشكلة، والابتعاد قدر المستطاع عند المشكلة، وبعد ذلك الرجوع والحديث بهدوء، لأن الإنسان في العصبية يتحول من مرحلة السواء إلى مرحلة اللا سواء، معقبًا: «بيكون أشبه بالمجنون، ممكن يمسك سكينة، بيكون زي الشخص اللي في غيبوبة، وقد يقتل أحدا».