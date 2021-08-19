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قرود حدائق الأهرام تظهر من جديد بجوار حضانة أطفال وتثير الرعب .. وصور

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اثير الرعب من جديد داخل منطقة «أ» بحدائق الأهرام بعدما ظهر عصر الخميس عددا من القرود الهاربة داخل المنطقة، تحديدا بجوار إحدى حضانات الأطفال التي تعدى «مارش......»، والتى اكتشفت بوجود قرد هارب بجوار الحضانة مما جلعهم يفرضون إجراءات احترازية خوفا على الأطفال المتواجدين بالحضانة.

ووجهت الحضانة رسالة لأولياء الأمور على الأبلكيشن الخاصة بالحضانة، حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها كان محتواها، «السادة أولياء الأمور، نحيط سيادتكم علما بأن القرود الهاربة داخل منطقة حدائق الأهرام والتى تم نشر أخبارها في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، لقد تم رؤيتهم بجانب اليافطة للجاردن الخلفية، وقد تم تبيلغ شكاوى البيئة لكي يتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة، وعليه قد تم غلق جميع الأبواب والشبابيك حرصا على سلامة الجميع، ونرجوا منكم استلام الأطفال اليوم دون تأخير، شكرا لحسن تفمهكم».

وأشار أحد أولياء الأمور أن الرعب انتاب عدد من أطفال الحضانة والمنطقة خاصة أن القرود الهاربة مازالت متواجدة حتى الآن في المنطقة، مؤكدا أن مسؤولي الحضانة التى ظهر القرود بالقرب منها، تعاملوا بشكل ممتيز وآمن مع الأطفال واستطاعوا حماية جميع الأطفال وتوصيلهم لمنازلهم آمنين، وتسليم آخرين لذويهم أيضا بصورة آمنة.

هروب "النسانيس" بحدائق الأهرام
هروب "النسانيس" بحدائق الأهرام
قرود حدائق الأهرام تظهر من جديد
قرود حدائق الأهرام تظهر من جديد
قرود حدائق الأهرام
قرود حدائق الأهرام
قرود حدائق الأهرام
قرود حدائق الأهرام

المصرى اليوم

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