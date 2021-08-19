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رئيس تونس يدعو للتسريع في إجراءات صرف المساعدات للفئات المتضررة من كورونا

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رئيس تونس يدعو للتسريع في إجراءات صرف المساعدات للفئات المتضررة من كورونا رئيس تونس يدعو للتسريع في إجراءات صرف المساعدات للفئات المتضررة من كورونا

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استقبل رئيس تونس قيس سعيّد ، بعد ظهر اليوم الخميس بقصر قرطاج، محمّد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية، وسهام البوغديري نمصية، المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

وأسدى رئيس الدولة تعليماته بوضع تصوّر واضح ودقيق يُمكّن من التسريع في إجراءات صرف المساعدات الاجتماعية الظرفية والاستثنائية لفائدة العائلات والفئات الفقيرة ومحدودة الدخل المتضررة من تداعيات جائحة كوفيد-19 المموّل من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير، لا سيّما مع اقتراب موعد العودة المدرسية والجامعية.

كما اطلع رئيس الجمهورية على نتائج الحملة الوطنية للتلقيح ضد في الوسط المهني، ودعا إلى مزيد إحكام التنسيق بين كافة المتدخلين لضمان حسن سير هذه المبادرة من خلال ضبط برامج تلقيح تستهدف المناطق الصناعية الكبرى مع إيلاء عناية خاصة لذوي الاحتياجات الخصوصية.

من جهة أخرى، استمع رئيس الدولة، خلال هذا اللقاء، إلى عرض من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار حول التوازنات المالية الكبرى ومدى التقدّم في إعداد قانون المالية التكميلي.

المصرى اليوم

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