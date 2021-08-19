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إسرائيل تقول إنها وافقت على آلية لتوصيل المساعدات القطرية لغزة

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إسرائيل تقول إنها وافقت على آلية لتوصيل المساعدات القطرية لغزة إسرائيل تقول إنها وافقت على آلية لتوصيل المساعدات القطرية لغزة

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قالت إسرائيل اليوم الخميس إنها اتفقت مع قطر والأمم المتحدة على آلية لنقل المساعدات من قطر إلى قطاع غزة.

ويعزز ذلك آفاق الإغاثة في القطاع بعد الدمار الذي لحق به بسبب الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وتم تعليق إيصال المساعدات للقطاع بعد القتال الذي اندلع في مايو أيار، لأسباب منها نزاع حول إسرائيليين تحتجزهم حماس منذ فترة طويلة، ونقاش حول كيفية منع حماس من الوصول لأموال المساعدات.

وتعهدت حماس، التي يعتبرها الغرب جماعة إرهابية، بعدم المساس بأموال المانحين، التي كانت نقطة أساسية في محادثات توسطت فيها إثر هدنة أبرمت في 21 مايو وأوقفت القتال عبر الحدود إلى حد بعيد.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس أثناء إعلانه التوصل إلى اتفاق اليوم الخميس إنه تواصل مع قطر «لتأسيس آلية تضمن وصول الأموال للمحتاجين، مع الحفاظ على المتطلبات الأمنية لإسرائيل».

المصرى اليوم

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