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الأردن : مستعدون لتقديم الدعم للبنان وتزويده بالغاز المصري عبر سوريا

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الأردن : مستعدون لتقديم الدعم للبنان وتزويده بالغاز المصري عبر سوريا الأردن : مستعدون لتقديم الدعم للبنان وتزويده بالغاز المصري عبر سوريا

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أكد الأردن استعداده لتقديم «كل الدعم الممكن للبنان» وتزويده بالطاقة الكهربائية من الشبكة الأردنية وإيصال الغاز المصري عبر الأردن وسوريا إلى لبنان .

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي أن مساعدة لبنان والشعب اللبناني كان في مقدمة المواضيع التي طرحها الملك عبدالله الثاني خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، ردا على سؤال حول إمكانية تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن وبالغاز المصري عبر الأردن وسوريا .

وأضافت زواتي أنه جرى بحث تلك المواضيع بشكل مكثف «مع الأشقاء في لبنان وسوريا ومصر ومع الولايات المتحدة ومع شركائنا في المجتمع الدولي في الفترة الأخيرة».

وأشارت إلى أن البحث مستمر في سبل تحقيق ذلك وأضافت: «سنقوم بكل ما نستطيع لمساعدة أشقائنا».

المصرى اليوم

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