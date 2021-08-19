"بايدن" وزوجته سيتلقّيان جرعة ثالثة من لقاح "كورونا"

★ ★ ★ ★ ★

أشار إلى الحاجة لتعزيز مناعتهما ضد الفيروس

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم "الخميس"، أنه وزوجته سيتلقّيان جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لوباء "كوفيد-19" لتعزيز مناعتهما ضد فيروس كورونا.

وقال "بايدن" خلال مقابلة مع قناة "إيه بي سي" الإخبارية: "سيحصل كلانا على جرعة تنشيطية"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وتواصل السلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا التفشي بسرعة في الولايات المتحدة؛ مما دفع السلطات المختصة إلى السماح بإعطاء جرعة ثالثة للملقحين الذين يعانون من ضعف المناعة.

الرئيس الأمريكي جو بايدن لقاح كورونا أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية بايدن