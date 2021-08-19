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"الأهلي" يواصل نزيف النقاط بعد التعادل مع "الحزم"

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خسر "السومة" في الشوط الأول

نجح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في الإفلات من كمين الحزم في الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق؛ حيث كان الحزم هو البادئ بالتسجيل.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم الحزم بهدفين دون رد عن طريق كارلوس ستراندبيرغ واولا جون، قبل أن يتعادل الأهلي عن طريق اليوسكي من ركلة جزاء وباولينهو.

الجدير ذكره أن الأهلي فقد مهاجمه عمر السومة في الدقيقة العاشرة من المباراة بسبب الإصابة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الأهلي للنقطة رقم 2 ، كما ارتفع رصيد الحزم هو الآخر لنفس الرصيد بنقطتين.

الحزم الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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