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مقاتلات أمريكية تحلق فوق كابول لضمان الأمن

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مقاتلات أمريكية تحلق فوق كابول لضمان الأمن مقاتلات أمريكية تحلق فوق كابول لضمان الأمن
ستستمر في مهمتها لدعم جهود الإجلاء من أفغانستان

مقاتلات أمريكية تحلق فوق كابول لضمان الأمن

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم (الخميس) أن مقاتلات "إف-18" الأمريكية تحلق حاليًا فوق كابول؛ لضمان الأمن.

وأوضح المتحدث باسم "البنتاغون" الميجور جنرال وليام تيلور، أن طائرات أمريكية من مجموعة حاملة الطائرات رونالد ريجان الهجومية، حلقت فوق أبراج المراقبة في مطار كابول لضمان تعزيز الأمن.

وأضاف أن تلك الطائرات ستستمر في التحليق بشكل مستمر، لدعم الجهود الأمريكية لإجلاء الأمريكيين والحلفاء من أفغانستان، وفقًا لـ"فرانس 24".

وبيّن "تيلور" أن الولايات المتحدة أجلت 7 آلاف شخص من أفغانستان حتى الآن.وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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