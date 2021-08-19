التضامن: 2 كفاية يواجه الأفكار المغلوطة عن تنظيم الأسرة

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قالت الدكتورة ديزيريه لبيب، مدير مشروع 2 كفاية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن فكرة المشروع تقوم على المشاركة بين جهود الحكومة والجمعيات والمؤسسات الأهلية في مواجهة الزيادة السكانية، حيث تعمل مع وزارة التضامن الاجتماعي في هذا المشروع 108 جمعيات أهلية في 10 محافظات وهى المحافظات الأكثر فقرا والأكثر انجابا وهى محافظات الصعيد الثمانية بالإضافة إلى محافظتى الجيزة والبحيرة.

وأضافت لبيب خلال مداخلتها الهاتفية في برنامج «365 يوم تضامن مع أهالينا» والذى تقدمه الإعلامية سوزان شراره عبر أثير البرنامج العام بالإذاعة المصرية أنه استفاد من خدمات المشروع حتى الآن مليون سيدة من السيدات المستفيدات من الدعم النقدى «تكافل»، مشيرة إلى أن المشروع يعمل على محورين، الاول محور التوعية، وذلك من خلال حملات طرق الأبواب حيث تم تنفيذ 6 ملايين و106 آلاف زيارة طرق أبواب ومليون و94 ألفًا و493 زيارة تنظيم أسرة بالتعاون مع وزارة الصحة، مشددة على أن الزيارات تتم من خلال مثقفات متطوعات من الجمعيات الأهلية المحلية بالقري والنجوع وعادة ما تكون هذه المثقفة من سكان المنطقة وعلى علاقة جيدة بأهل المنطقة، وعلى علم بأفكارهم ومشكلاتهم، حيث تتم زيارة السيدة من 4 إلى 5 مرات في السنة.

وأوضحت مدير مشروع 2 كفاية بوزارة التضامن الاجتماعي أن المحور الثانى يتمثل في تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال عيادات «2 كفاية» بالتعاون مع وزارة الصحة، مضيفة أنه لازالت تسيطر بعض الأفكار الخاطئة على بعض المناطق ،منها «أغلبيه بالعيال يغلبك بالمال» وغيرها ،هذا بالإضافة إلى الشائعات المغلوطة التي تثار حول وسائل تنظيم الأسرة «أصل الوسيلة دى بتعمل عقم» وغيرها.