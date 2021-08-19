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أستاذ تصميم ملابس: التراث النوبي غني يصلح لإعداد تصاميم عالمية

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أستاذ تصميم ملابس: التراث النوبي غني يصلح لإعداد تصاميم عالمية أستاذ تصميم ملابس: التراث النوبي غني يصلح لإعداد تصاميم عالمية

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قال الدكتور عمرو حسونة، أستاذ تصميم الملابس، ورئيس قسم الفنون التطبيقية السابق لجامعة حلوان، إن كلية الفنون التطبيقية تعمل على إعدد خريج مصمم لكل مجالات، أما قسم الملابس على وجه التحديد، فيعمل على إعداد مصمم ملابس قادر على العمل في كل أنواع الملابس المتواجدة في السوق تقريبًا، سواء كانت ملابس خارجية أو داخلية أو ملابس الفضاء أو الجيش وخلافه.

وتابع «حسونة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن المصمم بشكل عام لكي ينجح لا بد أن يُعد للعالمية، وبداية العالمية تكون من خلال النجاح أولاً محليًا، وهذا الأمر لن يتحقق إلا بإعداد تصاميم مستمدة من التراث المحلي.

ولفت أستاذ تصميم الملابس، إلى أن التراث المصري غني بكل تفاصيله، خاصة وأن التراث النوبي يحتوي على الكثير من التصاميم الجميلة، التي تصل لاستنباط تصاميم عالمية.

المصرى اليوم

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